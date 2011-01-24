Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas выросли на Лондонской фондовой бирже - эксперты

Акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas на Лондонской фондовой бирже в пятницу, 21 января, продемонстрировали умеренный рост.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Cadogan Petroleum вырос на 1,19%, JKX Oil & Gas – на 0,28%. Повысились в цене акции «Мироновского хлебопродукта» (+1,33%). В то же время, для Ferrexpo (-0,02%) пятничная торговая сессия закончилась мизерным понижением котировок.

Аналитики также отмечают, что на Варшавской фондовой бирже 21 января наблюдался резкий контраст между взлетом акций «Кернела» (+5,26%) и падением котировок «Астарты» (-1,05%) и «Агротона» (-1,14%).