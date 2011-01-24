Сильные отчеты General Electric и Google оказали поддержку рынкам акций - эксперты

Поддержку рынкам акций оказали сильные квартальные финансовые отчеты General Electric и Google, а также статданные из Европы.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, индекс делового оптимизма в Германии в январе превзошел прогнозы аналитиков и составил 110,3 пункта против прогноза в 109,9 пункта. Биржи Европы в пятницу, 21 января, закрылись ростом, а биржи США – со смешанной динамикой.

Аналитики отмечают, что украинский фондовый рынок в пятницу закрылся на положительной территории. На Украинской бирже в первой половине дня торги проходили на малых объемах и без особых идей, а во второй половине внимание участников было приковано к акциям «Азовстали» (+2,75%) и Енакиевского метзавода (+2,57%). Возможной причиной послужила новость о выпуске «Метинвестом» еврооблигаций на 500 млн долларов, которые будут направлены на развитие группы. Под конец торговой сессии взлетели акции Алчевского меткомбината (+3,78%).

По словам аналитиков, неплохую динамику в пятницу также продемонстрировали бумаги банковского сектора: «Укрсоцбанк» вырос на +3,03%, «Райффайзен банк Аваль» - на (+1,49%). Лидерами торгов по объему на Украинской бирже выступили Алчевский меткомбинат (13,4 млн. грн.) и «Укрсоцбанк» (11,04 млн. грн.).

По информации аналитиков, сегодня публикуются данные по индексу деловой активности в Германии, Франции и еврозоне, а также данные по новым промышленным заказам еврозоны в ноябре.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 21 января, повысился на 0,65% – до 1 048,72 пункта. Общий объем торгов составил 800 млн. 535 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,40% – до 2644,70 пункта. Общий объем торгов составил 233 млн. 883 тыс. грн., из них на срочном рынке – 47 млн. 370 тыс. грн.