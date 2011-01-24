Мировые фондовые рынки перешли в восходящий тренд - эксперт

Мировые фондовые рынки в пятницу, 21 января, перешли в восходящий тренд.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 в пятницу вырос на 0,7%. Американский индекс S&P 500 прибавил 0,2%, в то время как DJIA подскочил на 0,4%.

Как считает Д.БЕЛОВ, позитивный тон пятничным торгам задали данные из Германии. Индекс деловых настроений от института IFO в январе зафиксировал рост на 0,5 пункта до 110,3 пункта, хотя участники торгов ожидали менее скромного роста на 0,1 пункта. Кроме того индекс деловых ожиданий в январе вырос на 1 пункт вопреки ожидаемому снижению на 0,3 пункта.

По мнению аналитика, также порадовала рыночных игроков хорошая отчетность американских компаний. Прибыль Bank of America в четвертом квартале 2010 года оказалась на 41% выше прогнозного значения и на 11% выше значения третьего квартала, достигнув 0,3 доллара на акцию. Прибыль General Electric за аналогичный период составила 0,36 доллара на акцию, что подразумевает рост на 24% в квартальном выражении и на 29% в годовом. Кроме того, финансовый результат компании превысил рыночные ожидания на 13%.

Д.БЕЛОВ сообщил, что сегодня не ожидается публикации важных макроэкономических данных. Однако перед открытием торгов в США должна опубликовать свои финансовые результаты компания McDonald’s. Прибыль компании на акцию в четвертом квартале 2010 года должна снизиться на 10% Кв/Кв и вырасти на 12% г/г. После закрытия торгов будет опубликована отчетность American Express. В четвертом квартале прибыль компании на акцию должна вырасти на 7% Кв/Кв и на 63% г/г. Компания CSX также опубликует результаты своей деятельности за четвертый квартал после закрытия рынков. Согласно консенсус-прогнозу, ее прибыль на акцию должна вырасти на 1% Кв/Кв и на 42% г/г.