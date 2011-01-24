Горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" планирует завтра начать презентацию нового выпуска еврооблигаций. Об этом УНИАН сообщили в ИК Dragon Capital со ссылкой на информацию самой группы.

В соответствии с информацией, обнародованной в проспекте эмиссии, полученные средства планируется направить на финансирование капитальных вложений, в том числе, в недавно приобретенный Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. В проекте эмиссии также говорится о том, что новые обязательства будут находиться наравне со всей остальной задолженностью с первоочередным правом требования. Они будут гарантироваться тремя дочерними предприятиями "Метинвеста" (Авдеевским коксохимом, Ингулецким ГОКом и Харцызским трубным заводом), к которым впоследствии присоединятся "Азовсталь", Северный ГОК и Центральный ГОК. Планируется выпуск еврооблигаций на сумму от 500 млн. до 1 млрд. дол. со сроком обращения от семи до десяти лет.

В Dragon Capital также подтвердили свой положительный прогноз по "Метинвесту" и отметили, что новый выпуск его облигаций может быть размещен с доходностью 8,0-8,5% (для семилетних бумаг).

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B» планируемому выпуску долларовых облигаций эмитента METINVEST B.V. со сроком погашения от семи до десяти лет.

Другое международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста» с уровня «В3» до «B2». Прогноз рейтингов - стабильный.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.