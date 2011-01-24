Выпуск еврооблигаций «Метинвеста» повысит эффективность его заимствований - эксперт

Программа выпуска облигаций горно-металлургического холдинга «Метинвест» повысит эффективность его внешних заимствований.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН руководитель аналитического подразделения группы компаний ICU Александр ВАЛЬЧИШЕН.

По его словам, программа позволит «Метинвесту» сохранять максимальную гибкость при работе на рынке евробондов, поскольку она не ограничивает эмитента в выпуске долговых бумаг ни по сроку, ни по типу процентной ставки, ни по твердой валюте заимствования. «Кроме того, «Метинвест» сможет выпускать облигации сериями в подходящее для себя время, что позволит компании не стать жертвой ухудшения условий на рынке из-за не зависящих от нее обстоятельств», - подчеркнул А.ВАЛЬЧИШЕН.

В качестве примера он привел дебютный евробонд на сумму 500 млн. долл., который «Метинвест» разместил в середине мая 2010 года с доходностью 10,5% годовых. Это оказалось хуже, чем доходность такого же дебютного бонда на 500 млн. долл. от компании ДТЭК, который был размещен немного ранее - в конце апреля 2010 года в более комфортных рыночных условиях с доходностью 9,75% годовых. При этом обе компании на дату выпуска своих дебютных облигаций имели равные кредитные рейтинги “B2” и “B-” от агентств Moody’s и Fitch соответственно. Однако их облигации были оценены рынком в разные промежутки времени по-разному. В последнюю пятницу, 21 января 2010 года, на вторичном рынке доходность «Метивеста» на закрытии дня была ниже на 14 базисных пунктов, чем у облигаций ДТЭК – 8,03% против 8,17% годовых, отметил аналитик.

Он добавил, что первым траншем в рамках программы «Метинвеста» будет бонд размером 500 млн. долл. со сроком погашения в диапазоне 7-10 лет. А.ВАЛЬЧИШЕН прогнозирует, что доходность по 10-летнему бонду может составить 9-10% годовых, а по семилетнему – 8,5-9,5% годовых. В целом же программа по выпуску облигаций сериями, в рамках которой «Метинвест» сможет занимать с рынка периодически, может быть заявлена на общую сумму 3 млрд. долл., - считает аналитик.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B» планируемому выпуску долларовых облигаций эмитента METINVEST B.V. со сроком погашения от семи до десяти лет.

Другое международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста» с уровня «В3» до «B2». Прогноз рейтингов - стабильный.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.