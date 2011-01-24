«Метинвест» выбрал удачный момент для выхода на внешние рынки - эксперт

Группа компаний «Метинвест» выбрала удачный момент для выхода на внешние рынки.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он считает, что «отсутствие крупных первичных заимствований в украинском сегменте на фоне позитивной конъюнктуры на мировых рынках привело к резкому сокращению спрэдов в украинском сегменте».

По словам С.ФУРСЫ, спрэд индекса EMBI+ Украина с 1 декабря 2010 года сузился на 189 пунктов (32%) до 400 пунктов и находится на уровне полугодового минимума. Спрэд «Метинвеста-15» к суверенной кривой составляет порядка 150 базисных пунктов.

Аналитик прогнозирует, что с учетом премии первичного рынка доходность нового выпуска облигаций «Метинвеста» будет находиться в пределах 8,25%-8,5%.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг «B» планируемому выпуску долларовых облигаций эмитента METINVEST B.V. со сроком погашения от семи до десяти лет.

Другое международное рейтинговое агентство Moody`s повысило рейтинги необеспеченной задолженности «Метинвеста» с уровня «В3» до «B2». Прогноз рейтингов - стабильный.

Справка УНИАН. «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.