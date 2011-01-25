Кипрская Wessanen консолидировала машиностроительные активы «Азовмаша»

Предприятия группы компаний «Азовмаш», лидера тяжелого машиностроения Украины, в рамках очередного этапа реструктуризации бизнеса группы консолидировали принадлежащие им акции машиностроительных активов в холдинговой компании Wessanen (Кипр).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Азовмаш».

В сообщении отмечается, что Wessanen будет осуществлять стратегическое управление корпоративными правами: ОАО «Азовмаш» (управляющая компания), ОАО «Азовобщемаш» (головное предприятие), ОАО «Мариупольский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Мариупольский термический завод», ОАО «Головной специализированный конструкторско-технологический институт», ООО «Головное специализированное конструкторское бюро вагоностроения им. В.М. Бубнова» и ОАО «Полтавхиммаш».

«Возможность управления работой всех машиностроительных предприятий из единого центра не только позволит обеспечить максимально прозрачную и понятную структуру собственности и управления активами, но и поможет существенно повысить эффективность их работы, а значит, приведет к росту стоимости группы», – отмечено в сообщении.

Также в сообщении сказано, что реорганизация корпоративной структуры является одним из важных условий, согласованных координационным комитетом банков-кредиторов в рамках процесса реструктуризации кредитного портфеля группы. За основу при формировании новой организационной структуры взяты рекомендации одной из авторитетных международных аудиторских компаний «большой четверки».

Напомним, по данным ГКЦБФР, на апрель 2010 года компания Wessanen Trading Limited уже владела 37,4% акций ЗАО «Украинская промышленно-транспортная компания» (УПТК), которая, в свою очередь, владела 50% – 1 акция ОАО «Азовмаш» (50% + 1 акция принадлежат государству).

Справка УНИАН. Группа компаний «Азовмаш» – один из крупнейших машиностроительных комплексов Украины, известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования и других видов продукции.

ОАО «Азовмаш» (управляющая компания) управляет ОАО «Азовобщемаш» (головное предприятие), Мариупольским заводом тяжелого машиностроения, Мариупольским термическим заводом, а также Головным специализированным конструкторско-технологическим институтом. Кроме того, в составе «Азовмаша» работает сталелитейное производство – ЗАО «АзовЭлектроСталь».

По состоянию на начало 2010 года ОАО «Азовмаш» владело 26,18% акций ОАО «Азовобщемаш» (в котором еще 36% принадлежало непосредственно УПТК), 50% акций МЗТМ (еще 15% принадлежат ОАО «Азовобщемаш»), 50% МЗМ (еще 41,4% принадлежат УПТК). В ОАО «Полтавхиммаш» УПТК принадлежало 24,34% акций, «Азовобщемашу» – 35,33%, ЗАО «Трудовой коллектив «Азовобщемаш» – 25,66%.