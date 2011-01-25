Столичная власть не намерена закрывать или продавать кинотеатры - КГГА

Начальник Главного управления культуры Киевской городской государственной администрации Светлана ЗОРИНА заявила, что муниципальные кинотеатры «Россия», «Ленинград» и «Лейпциг» остаются в коммунальной собственности, КГГА не намерена закрывать или продавать эти кинотеатры.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы столичной администрации.

С.ЗОРИНА информировала об окончании сроков действия контрактов с директорами кинотеатров «Россия», «Ленинград» и «Лейпциг» (эти руководители были назначены на должности 5 лет назад на условиях контракта). «Окончание контракта руководителя не означает закрытие или продажу предприятия», — подчеркнула руководитель профильного управления КГГА.

Она объяснила, что, согласно изменениям в законодательстве и инструктивных документах Киевской горгосадминистрации, сегодня начальник Главного управления культуры не имеет полномочий продлевать сроки действия контрактов или назначать новых директоров кинотеатров своим приказом, поскольку этот вопрос находится в компетенции председателя КГГА.

С.ЗОРИНА информировала, что Главное управление культуры заблаговременно предупредило директоров кинотеатров «Россия», «Ленинград», «Лейпциг» о последующем освобождении в связи с окончанием сроков действия их контрактов. До назначения в установленном законом порядке им была предложена работа на условиях временного исполнения обязанностей. Но на встречу для решения организационных вопросов, которая была назначена начальником Главного управления культуры на 20 января 2011, директора указанных кинотеатров не явились, сказала С.ЗОРИНА.

«О причинах неявки мне неизвестно. Возможно, очень опасаются за свои должности. Но я еще раз хочу заверить киевлян, что кинотеатры, которые работают и обеспечивают культурные потребности жителей города, никто продавать не собирается. В Программе приватизации их нет”, - подчеркнула С.ЗОРИНА.

Как сообщал УНИАН, 20 января председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявил, что власть медлит с перезаключением контрактов с директорами трех эффективно работающих муниципальных кинотеатров: «Ленинград», «Лейпциг» и «Россия».

Председатель профильной комиссии Киевсовета убежден, что Киевская горгосадминистрация должна продлить руководителям указанных кинотеатров контракты еще по крайней мере на 1 год.

Многочисленные проверки, как отмечает А.БРИГИНЕЦ, не выявили никаких нарушений в работе этих заведений, поэтому нет оснований для увольнения их руководителей.