На Украинской бирже будет проведен выкуп акций ММК им. Ильича

На Украинской бирже с 7 по 18 февраля текущего года будет проведен выкуп акций ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" у миноритарных акционеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской биржи.

По информации пресс-службы, выкуп будет проводиться вследствие приобретения компанией "Метинвест Б.В." контрольного пакета акций ММК им. Ильича, что, согласно ст. 65 Закона Украины "Об акционерных обществах", обязывает компанию-покупателя сделать другим акционерам предложение о выкупе их акций.

Как сообщили в Украинской бирже, представителем покупателя при выкупе будет ЧАО "Альтана Капитал". Цена, по которой будет проводиться выкуп, – 0,8756 грн. за 1 акцию.

Продавцами могут быть только те акционеры, которые числятся в реестре акционеров по состоянию на 18 ноября 2010 года и подали ЧАО "Альтана Капитал" в срок до 25 января 2011 года соответствующее уведомление о желании продать акции.

Как сообщал УНИАН, 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича». Участники собрания проголосовали за увеличение уставного капитала ММК им. Ильича в 3,7 раза – до 3 млрд. 92,934 млн. грн. с целью пополнения оборотных средств и дальнейшего развития общества.

Справка УНИАН. ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» – одно из крупнейших украинских металлургических предприятий. Комбинат является предприятием полного цикла. Специализируется на производстве тонкого и толстого конструкционного листа, бесшовных труб, баллонов.

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (75%) и группа компаний СМАРТ (25%), которые принимают участие в управлении Группой "Метинвест" на партнерских началах.