Объем торгов ОВГЗ сегодня составил 1 млрд. 353 млн. грн.

Общий объем торгов облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сегодня, 25 января, на ПФТС составил 1 млрд. 353 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд. 361 млн. грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 25 января, повысился на 1,23% – до 1 061,82 пункта.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов повысился на 0,58% – до 2660,55 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 290 млн. 888 тыс. грн., из них на срочном рынке – 59 млн. 761 тыс. грн.