Эксперты: установленная «Метинвестом» цена акций ММК им. Ильича недостаточно привлекательна

Установленная горно-металлургическим холдингом «Метинвест» цена выкупа акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» на уровне 0,8756 грн. за 1 акцию не является достаточно привлекательной для его миноритарных акционеров.

Об этом УНИАН сообщили опрошенные фондовые аналитики.

Так, по словам аналитиков инвестиционной компании Foyil Securities, учитывая рассчитанную ими целевую цену в 1,05 грн. за 1 акцию ММК, они считают, что участие в выкупе акций приведет к потерям для акционеров. "Поскольку консенсус-цена акций ММК превышает предложенную «Метинвестом» цену, мы не ожидаем участия значительного количества акционеров в этой программе", - отметили в Foyil Securities. В связи с этим аналитики не ожидают существенного снижения количества акций ММК в свободном обращении. По их оценкам, в настоящий момент количество акций в свободном обращении составляет 0,6%-1,0% (не менее 74 млн. акций в руках миноритариев). За последние 12 месяцев среднедневной оборот акций ПАО составлял 480 тыс. грн.

По мнению аналитиков инвестиционной группы "Сократ", новость о выкупе является негативной для компании, так как "Метинвест" планирует выкупить порядка 4% (около 495 млн. акций) акций, находящихся в свободном обращении, что может негативно отразится на их ликвидности. В "Сократе" также отмечают, что по состоянию на 25 января, заявленная цена выкупа на 2,5% меньше цены закрытия, что может оказать временное давление на котировки и снизить цену акции до уровня выкупа.

Как сообщал УНИАН, на "Украинской бирже" с 7 по 18 февраля текущего года будет проведен выкуп акций ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" у миноритарных акционеров. Выкуп будет проводиться вследствие приобретения компанией "Метинвест Б.В." контрольного пакета акций ММК им. Ильича, что, согласно ст. 65 Закона Украины "Об акционерных обществах", обязывает компанию-покупателя сделать другим акционерам предложение о выкупе их акций. Представителем покупателя при выкупе будет ЧАО "Альтана Капитал". Цена, по которой будет проводиться выкуп, – 0,8756 грн. за 1 акцию.

Справка УНИАН. 1 июля 2010 года на собрании акционеров ММК им. Ильича было принято решение о предоставлении компании Metinvest B.V. права на покупку 75% акций ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».

17 ноября 2010 года «Метинвест» (СКМ) завершил сделку по приобретению прав собственности на контрольные пакеты акций и стал контролирующим акционером ЧАО «Ильич Сталь» и ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича».