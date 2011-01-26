Компания «XXI Век» возобновила торги на Лондонской фондовой бирже

Компания XXI Century Investments (Кипр), являющаяся холдинговой компанией девелоперской компании «XXI Век» (г. Киев), сегодня в 7.30 (по лондонскому времени) возобновила торги акциями на Лондонской фондовой бирже.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно сообщению, торговля акциями возобновлена в связи с опубликованием компанией своего аудированного финансового отчета за 2009 год и финансовой отчетности за первое полугодие 2010 года.

Справка УНИАН. Компания «XXI Век» – украинский девелопер. С декабря 2005 года акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (привлечено 139 млн. долл.). В мае 2007 года компания осуществила выпуск евробондов и привлекла 175 млн. долл. под развитие проектов недвижимости в Украине.