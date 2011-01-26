Эксперты: фондовый рынок показал умеренный рост при высокой торговой активности

Украинские фондовые рынки во вторник, 25 января, продемонстрировали умеренный рост на фоне высокой торговой активности.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, индекс Украинской биржи во вторник вырос на 0,58%, а объем торгов составил 231 млн. грн. В лидерах роста оказались коксохимические предприятия. Ясиновский и Авдеевский КХЗ прибавили 4,01% и 1,69% соответственно. «Укрнафта» (+2,33%) и «Мотор Сич» (+1,33%) также продемонстрировали существенное повышение котировок.

По информации аналитиков, самый существенный результат среди металлургических компаний на Украинской бирже во вторник показал Енакиевский метзавод (+1,31%), тогда как у других игроков рынка акции подросли незначительно. Торги по бумагам генкомпаний завершились разнонаправленно. Незначительные потери, в рамках одного процента, зафиксировали представители банковского сектора и «Укртелеком».

Аналитики сообщают, что в Лондоне, негативную динамику во вторник сохранил Cadogan Petroleum (-2,38%). Незначительно просели акции JKX Oil & Gas (-0,28%). Стоимость бумаг Ferrexpo (-1,11%) вновь снизилась, тогда как падение котировок «МХП» (-0,27%) оказалось незначительным.

По словам аналитиков, в Варшаве подросли акции «Кернела» (+0,75%) и «Агротона» (+0,95%). Цена бумаг «Астарты» не изменилась.