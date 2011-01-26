Макростатистические данные удручили инвесторов - эксперты

Макростатистические данные во вторник, 25 января, удручили инвесторов.

Такое мнение содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, рост индекса потребительского доверия в Германии и потребительских расходов во Франции были омрачены значительным падением предварительного ВВП в Великобритании. Продолжили волну негатива статданные из Нового Света, где снизились розничные продажи и индекс рынка жилья. Однако в январе вырос индекс потребительского доверия, что в комплексе со стабильной политикой ФРС, детали которой могут быть обнародованы сегодня, может дать толчок к дальнейшему росту.

По информации аналитиков, фондовые биржи США и Европы во вторник закрылись снижением. При этом поддержку рынку оказала хорошая квартальная отчетность American Express, McDonald’s и Siemens. Из заокеанских корпораций отчитались DuPont и Johnson&Johnson, показатели выручки которых превысили прогнозы аналитиков, однако повышение чистой прибыли оставляют желать лучшего.

Как сообщают аналитики, сегодня в США публикуются данные по продажам на первичном рынке жилья за декабрь и данные по запасам нефти за неделю. Кроме того, будет обнародована ключевая процентная ставка ФРС США.