Инвесторы действуют осторожно на фоне противоречивых новостей - эксперт

Инвесторы во вторник, 25 января, действовали осторожно на фоне публикации как пессимистических, так и оптимистических макроэкономических новостей, а также в целом разочаровывающей отчетности корпораций.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его информации, во вторник движение мировых фондовых рынков было разнонаправленным. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 потерял 0,7%, а американские индексы S&P 500 и DJIA закрылись практически без изменений.

Как сообщил А.КОМАРОВСКИЙ, цены на жилые дома в США в ноябре не изменились в месячном выражении, однако рынок ожидал роста на 0,7%. В то же время январское значение Индекса потребительских настроений уверенности от Conference Board, напротив, превысило ожидания рынка на 5,8 пункта, составив 60,6 пункта.

По словам аналитика, акции компании Johnson & Johnson во вторник упали в цене на 1,8% после новости о снижении прибыли за четвертый квартал 2010 года на 12%, что не совпало с прогнозом роста на 3%. Прибыль компании 3М в четвертом квартале также оказалась ниже ожиданий, что послужило причиной снижения котировок компании на 2%.