Минфин вчера привлек в бюджет 1,89 млрд. грн. от продажи ОВГЗ

Министерство финансов Украины на вчерашнем аукционе привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 890,68 млн. грн.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, от реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения 168 дней) и доходностью 6,75% годовых в бюджет удалось привлечь 451,17 млн. грн.; 26 октября 2011 года (273 дня) и доходностью 8% – 916,18 млн. грн.; 12 декабря 2012 года (686 дней) и доходностью 10% – 510,786 млн. грн.

Минфин также разместил дисконтные амортизационные государственные облигации на сумму 12,6 млн. грн. Предусмотрено 16 этапов ежеквартальных погашений этих бумаг в сумме 62,5 грн., начиная с 24 октября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, согласно государственному бюджету, в 2011 году правительство планирует выпустить ОВГЗ на сумму 48,59 млрд. грн. без учета их выпуска по программам капитализации НАК «Нафтогаз Украины», национализированных банков и финансирования Аграрного фонда.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа в государственный бюджет Украины в 2010 году поступило 40,424 млрд. грн.

Всего в 2010 году Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных с целью увеличения уставного капитала НАК «Нафтогаз Украины», банков и для погашения просроченной бюджетной задолженности по НДС) на общую сумму 70,657 млрд. грн.

В 2010 году объем операций по приобретению ОВГЗ в портфеле Нацбанка составил 27,6 млрд. грн. (в декабре – почти 1 млрд. грн.), по их продаже – 7,4 млрд. грн. (в декабре – 2,1 млрд. грн.).