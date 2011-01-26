Украинский рынок ОВГЗ продолжает набирать обороты - эксперты

Украинский внутренний рынок облигаций продолжает набирать обороты.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

Как подчеркивают аналитики, на прошлой неделе «пал последний бастион» первичного рынка - правительству удалось разместить на рыночных условиях незначительные объемы среднесрочных облигаций. Аукцион по размещению государственных облигаций 18 января стал самым удачным для Кабмина за последние несколько месяцев.

По словам аналитиков, под давлением роста ликвидности банковской системы и очередного падения ставок привлечения ресурсов Нацбанка резко вырос спрос. Объем заявок превысил 2,7 млрд. грн. Объем удовлетворенных заявок составил 755 млн. грн., при этом Минфин удовлетворял только заявки на минимальном уровне вдоль всей кривой.

Аналитики считают, что знаковым является результативное размещение среднесрочных бумаг с доходностью 10%. Объем размещения был незначительный и составил всего 30 млн. грн., но ключевым является сам факт достижения ориентира правительства.

Как отмечают аналитики, размещение нового вида ОВГЗ, предусматривающих оферту, прошло удачно. Облигации оценивались, исходя из срока до первой оферты, и доходность составила 9,5%. В то же время, после прохождения первой оферты они превращаются в трехмесячные ОВГЗ с доходностью 9,5%, что будет крайне привлекательным относительно сопоставимых по сроку бумаг. По мнению аналитиков, активного предъявления данных облигаций до истечения срока обращения не должно происходить.