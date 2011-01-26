Объем торгов на Украинской бирже в 2010 году вырос почти в 9 раз

Общий объем торгов на Украинской бирже в 2010 году вырос в 8,9 раза по сравнению с 2009 годом и составил 27 млрд. 426 млн. грн., а общее количество сделок увеличилось в 7,8 раза и достигло 990 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской биржи.

Согласно сообщению, объем торгов на фондовом рынке Украинской биржи за 2010 год вырос в 7,7 раза по сравнению с 2009 годом и составил 23 млрд. 832 млн. грн., а общее количество сделок увеличилось в 6,6 раза и достигло 836,8 тыс.

Объем торгов на срочном рынке в течение восьми месяцев прошлого года с начала запуска рынка составил 3 млрд. 593,9 млн. грн., или 1 млн. 777,9 тыс. контрактов, а количество сделок – 153,5 тыс.

На рынке государственных облигаций было проведено 83 сделки на сумму 243 млн. 631 тыс. грн. На рынке корпоративных облигаций было осуществлено 162 сделки на общую сумму 478 млн. 806 тыс. грн. На рынке инвестиционных сертификатов состоялось 200 сделок на сумму 25 млн. 935,9 тыс. грн.

По итогам 2010 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, вырос на 67,9% – с 1455,47 до 2443,70 пункта.

Справка УНИАН. Украинская биржа стартовала в марте 2009 года. На бирже впервые в Украине запущены рынок заявок, интернет-трейдинг, рынок репо, расчеты через центрального контрагента и срочный рынок.

Индекс украинских акций рассчитывается со старта торгов на Украинской бирже 26 марта 2009 года. Начальное значение было принято равным 500 пунктам. Сегодня в корзину индекса входят 15 наиболее ликвидных акций.