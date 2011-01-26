На рынке еврооблигаций наблюдались продажи в корпоративном и банковском секторах - эксперт
19:07, 26 января 2011Фондовый рынок
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Во второй половине сегодняшнего дня суверенные еврооблигации начали проседать под натиском продавцов, что привело к незначительным продажам в корпоративном и банковском секторах.
Об этом сообщил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.
По его информации, еврооблигации "Мироновского хлебопродукта" продавали активнее, а из-за того, что участники рынка спешили зафиксировать прибыль от недавнего ралли, их котировки снизились на 0,5 пункта. В то же время, по словам эксперта, облигации ПУМБа, "Альфа-Банка" и "ПриватБанка-12" по-прежнему привлекают внимание инвесторов и демонстрируют неплохую ликвидность.
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