На рынке еврооблигаций наблюдались продажи в корпоративном и банковском секторах - эксперт

Во второй половине сегодняшнего дня суверенные еврооблигации начали проседать под натиском продавцов, что привело к незначительным продажам в корпоративном и банковском секторах.

Об этом сообщил УНИАН специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Армен БАГИРЯН.

По его информации, еврооблигации "Мироновского хлебопродукта" продавали активнее, а из-за того, что участники рынка спешили зафиксировать прибыль от недавнего ралли, их котировки снизились на 0,5 пункта. В то же время, по словам эксперта, облигации ПУМБа, "Альфа-Банка" и "ПриватБанка-12" по-прежнему привлекают внимание инвесторов и демонстрируют неплохую ликвидность.