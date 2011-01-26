Эксперт: индекс Украинской биржи открылся резким ростом, но затем значительно просел

Индекс Украинской биржи в среду, 26 января, открылся резким ростом котировок, но затем значительно просел и продолжил падение в течение дня.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, объем торговли акциями на Украинской бирже в среду был на высоком уровне. Акции Стахановского вагоностроительного завода потеряли 2,6%, опередив в снижении «Шахтоуправление «Покровское» и «Лугансктепловоз», которые снизились на 2,5% и 2,2% соответственно. Алчевский металлургический комбинат упал в цене на 1,9%.

Аналитик отметил, что на Украинской бирже в среду единственной ликвидной компанией, акции которой значительно выросли, был «Укртелеком», который набрал 3,2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 января, снизился на 0,02% – до 1 061,58 пункта. Общий объем торгов составил 402 млн. 514 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,07% – до 2658,58 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 629 тыс. грн., из них на срочном рынке – 44 млн. 504 тыс. грн.