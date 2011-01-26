Эксперт высоко оценивает способности Кабмина привлечь финансы на внутреннем рынке
Аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ достаточно высоко оценивает способности правительства привлечь финансирование на внутреннем рынке, учитывая значительную ликвидность банковской системы и высокий спрос на государственный долг.
Об этом он сообщил в комментарии агентству УНИАН.
По его словам, основной целью Министерства финансов при привлечении средств является рефинансирование крупных долговых погашений в январе. Правительству Украины 26 января нужно будет погасить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2 млрд. грн., в то время как за месяц общая сумма погашений составит 4,1 млрд. грн., подчеркнул аналитик.
Правительство также рассчитывает разместить суверенных еврооблигаций на сумму 100 млн. долларов вдобавок к текущим однолетним еврооблигациям, отметил А.ЛОЗОВОЙ.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе 25 января привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 890,68 млн. грн.
От реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения 168 дней) и доходностью 6,75% годовых в бюджет удалось привлечь 451,17 млн. грн.; 26 октября 2011 года (273 дня) и доходностью 8% – 916,18 млн. грн.; 12 декабря 2012 года (686 дней) и доходностью 10% – 510,786 млн. грн.
Минфин также разместил дисконтные амортизационные государственные облигации на сумму 12,6 млн. грн. Предусмотрено 16 этапов ежеквартальных погашений этих бумаг в сумме 62,5 грн., начиная с 24 октября 2012 года.