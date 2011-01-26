Отечественный фондовый рынок сейчас сильно перекуплен - эксперт

Отечественный рынок в настоящее время сильно перекуплен.

Такую точку зрения высказал в комментарии корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр КУШНАРЕВ.

По его мнению, «на фоне высоких рисков игроки спешат зафиксировать спекулятивную прибыль, ожидая скорого наступления коррекции. Поэтому реакция на внешний позитив притупляется».

Как отметил аналитик, открытие торгов на украинском фондовом рынке в среду, 26 января, прошло в позитивном ключе. Но к обеду индекс Украинской биржи растерял первоначальный запас прочности, а во второй половине дня и вовсе опустился ниже отметки закрытия предыдущей сессии.

При этом, подчеркнул А.КУШНАРЕВ, «внешних поводов для ухудшения рыночной конъюнктуры не было: в преддверии оглашения результатов заседания американского финрегулятора на глобальных площадках царил оптимистичный настрой».

По информации аналитика, максимальные потери в первом эшелоне Украинской биржи понесли акции Стахановского вагоностроительного завода. Среди металлургов хуже других выглядели бумаги Алчевского меткомбината. Несмотря на то, что в ближайшее время ожидается заключение соглашения о реструктуризации долгов ИСД, предприятие по-прежнему испытывает проблемы с поставками сырья, что приводит к значительной недозагрузке производственных мощностей и высоким убыткам.

А.КУШНАРЕВ сообщил, что падение также наблюдалось в акциях Ясиновского КХЗ, «Стирола», представителей банковского и угледобывающего секторов. В секторе энергетики в аутсайдерах оказались бумаги «Днепроэнерго». В среду компания отчиталась о 37,2 млн. грн. убытков по итогам минувшего квартала, тогда как кварталом ранее предприятие получило прибыль в размере 34,6 млн. грн. После четырехдневного роста негативную динамику показали акции «Лугансктепловоза».

По словам аналитика, в наибольшем плюсе среди ликвидных эмитентов завершили торги 26 января акции «Укртелекома». Подъему котировок способствовало решение НКРС о повышении тарифов местной связи на 15%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 января, снизился на 0,02% – до 1 061,58 пункта. Общий объем торгов составил 402 млн. 514 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,07% – до 2658,58 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 629 тыс. грн., из них на срочном рынке – 44 млн. 504 тыс. грн.