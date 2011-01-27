Мировые фондовые рынки впервые завершили неделю падением - эксперты

Мировые фондовые рынки завершили прошлую неделю падением - впервые за последние несколько месяцев.

Об этом сказано в аналитическом обзоре компании Astrum Investment Management, переданном агентству УНИАН.

При этом, по мнению аналитиков, основным драйвером коррекции, пока незначительной, стала неудовлетворительная квартальная корпоративная отчетность банка Goldman Sachs, который является знаковым для рынка. Также усилились ожидания относительного дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в Китае.

Аналитики отмечают резкий рост индекса ожидаемой волатильности (с 15,5% до 18,5%) который сейчас находится на максимуме с начала декабря 2010 года. «В то же время, говорить о развороте рынка еще преждевременно, и на данный момент борьба между пессимистами и оптимистами еще не завершена», - считают аналитики. В частности, снижение продемонстрировал широкий индекс S&P 500, в то время как DJIA продолжил рост.

Как сообщают аналитики, по итогам прошлой недели индекс DJIA вырос на 0,7% до 11 872 пунктов, в то время как S&P 500 снизился на 0,8% до 1 283,4 пункта. Основное понижательное давление на рынки оказывал финансовый сектор, который падал под влиянием слабых результатов банка Goldman Sachs. Макроэкономические данные из США на прошлой неделе в основном были умеренно позитивными, но не могли оказывать существенного влияния на движение рынков в период корпоративных отчетов.