Эксперт сомневается в целесообразности доразмещения декабрьского выпуска еврооблигаций

Целесообразность доразмещения декабрьского выпуска еврооблигаций сомнительна.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

В первую очередь, объяснил аналитик, это связано с крайне коротким сроком данного выпуска, который будет погашен уже в конце 2011 года. Кроме того, прогнозирует аналитик, в ближайшее время Министерство финансов Украины выйдет на рынок с крупным выпуском новых еврооблигаций.

«Доходность еврооблигаций, выпущенных в декабре, составляет на данный момент 3,71%, но вряд ли доразмещение возможно без премии к рыночному уровню», - считает С.ФУРСА.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины приняло решение доразместить декабрьский выпуск еврооблигаций 2010 года на 100 млн. долларов США. Это предусмотрено в постановлении Кабинета министров Украины от 19 января 2011 года.

«Осуществить дополнительный выпуск облигаций внешнего государственного займа 2010 года на сумму 100 млн. долларов США согласно Условиям, утвержденным постановлением Кабмина от 15 декабря 2010 №1148, и в пределах предельного объема государственного долга на 2011 год», — говорится в документе. Обеспечить выполнение этого постановления поручено Министерству финансов Украины.

Справка УНИАН. 20 декабря 2010 года, без проведения road-show, были выпущены правительственные еврооблигации на 500 млн. долларов под 6,7% с погашением 21 декабря 2011 года. В соответствующем постановлении Кабмина о выпуске бумаг была предусмотрена сумма 600 млн. долларов.