Правительство провело одно из самых удачных размещений ОВГЗ - эксперт

Правительство во вторник, 25 января, провело одно из самых удачных размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Он подчеркнул, что значительные объемы продаж были зафиксированы по всем трем сериям стандартных облигаций. Рынок принял правила игры правительства по среднесрочным бумагам, что привело к резкому росту объемов продаж двухлетних облигаций. Средневзвешенный уровень доходности по данным облигациям составил 9,86%, а ставки отсечения остались неизменными на уровне 10%. Размещение амортизационных бумаг оказалось сравнительно скромным, и доходность их размещения соответствовала ожиданиям.

С.ФУРСА отметил, что низкий разброс заявок по доходности был характерен для всех серий. По словам аналитика, концентрация заявок свидетельствует о стабилизации рынка.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины на аукционе во вторник, 25 января, привлекло от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 1 млрд. 890,68 млн. грн.

От реализации облигаций со сроком погашения 13 июля 2011 года (срок обращения 168 дней) и доходностью 6,75% годовых в бюджет удалось привлечь 451,17 млн. грн.; 26 октября 2011 года (273 дня) и доходностью 8% – 916,18 млн. грн.; 12 декабря 2012 года (686 дней) и доходностью 10% – 510,786 млн. грн.

Минфин также разместил дисконтные амортизационные государственные облигации на сумму 12,6 млн. грн. Предусмотрено 16 этапов ежеквартальных погашений этих бумаг в сумме 62,5 грн., начиная с 24 октября 2012 года.