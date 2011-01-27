Эксперты: украинскому рынку акций не хватило внешнего позитива

Украинскому рынку акций в среду, 26 января, не хватило внешнего позитива для продолжения утреннего роста.

Такая точка зрения содержится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, украинские фондовые биржи в среду закрылись незначительным снижением. Тем не менее, позитивную динамику на Украинской бирже продемонстрировали акции «Укртелекома» (+3,24%), спрос на которые возобновился после сообщения об увеличении тарифов местной связи. Лидерами по объему роста выступили «Укрнафта» (17,7 млн. грн.) и Алчевский меткомбинат (16,7 млн. грн.).

По словам аналитиков, внешний фон оставался позитивным весь день. Европу поддержало предложение Барака ОБАМЫ заморозить расходы госбюджета, а также снизить ставки налогообложения для корпоративного сектора. Корпоративный сектор показал смешанные результаты, обратив внимание инвесторов к росту индекса уверенности американских потребителей до уровня 60,6 пункта против 53,3 пункта. Американский рынок начал торги ростом, причем индекс Dow смог преодолеть отметку 12000 пунктов впервые с 2008 года после того, как отчет показал рост продаж на первичном рынке недвижимости до 329 тыс. против 280 тыс. месяцем ранее.

По информации аналитиков, сегодня в первой половине дня ожидается следующая статистика по Еврозоне: индекс делового климата, индекс экономических ожиданий, а также индекс инфляционных ожиданий потребителей. В США будут опубликованы данные по рынку труда, данные по объемам заказов на товары длительного пользования и индекс незавершенных сделок по продаже домов.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 января, снизился на 0,02% – до 1 061,58 пункта. Общий объем торгов составил 402 млн. 514 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,07% – до 2658,58 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 629 тыс. грн., из них на срочном рынке – 44 млн. 504 тыс. грн.