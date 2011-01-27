Мировые фондовые рынки завершили среду ростом - эксперт

Мировые фондовые рынки завершили торговый день в среду, 26 января, ростом.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его информации, европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600 в среду вырос на 0,8%, американский индекс S&P 500 увеличился на 0,4%, в то время как DJIA прибавил скромные 0,07%.

Как подчеркнул А.КОМАРОВСКИЙ, позитивный импульс рынкам задали новости Министерства торговли США о росте продаж новых домов в декабре на 18% до 329 тыс., которые превысили ожидания рынка на 12%. Инвесторы также оптимистично восприняли заявление Федеральной резервной системы США о том, что состояние экономики еще не является удовлетворительным и программа выкупа государственных облигаций на 600 млрд. долларов не будет свернута.

Аналитик сообщил, что в Европе 26 января росли акции автопроизводителей. Бумаги Porsche прибавили 0,5% после новостей о росте продаж автомобилей компании в Китае, акции BMW AG подорожали на 1,6%, Renault - на 0,8%. Акции Boeing Co. потеряли в цене 3%. Хорошие результаты показали американские сырьевые и энергетические корпорации.

В то же время, добавил А.КОМАРОВСКИЙ, негативные вести в среду пришли из Азии. Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный рейтинг Японии с «АА» до «АА-». «На фоне высокой нервозности рынков относительно проблем суверенных долгов данная новость может быть болезненно воспринята участниками сегодняшних торгов», - считает аналитик.

По его словам, сегодня ожидается информация о количестве поданных за неделю заявок на пособие по безработице в США, прогнозируемых на уровне 409 тыс., а также Индекс экономической активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Чикаго, ожидаемый на уровне 0,31.

Как отметил аналитик, также сегодня должна выйти отчетность компаний Microsoft, прибыль которой ожидается в размере 68 центов на акцию и Procter & Gamble (прибыль ожидается на уровне USD 1,10 доллара на акцию). Кроме того, выходит отчетность компаний Caterpillar (ожидаемая прибыль 1,27 доллара на акцию) и Amazon (прибыль ожидается на уровне 88 центов на акцию).