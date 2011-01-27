Кабмин выпустит ОВГЗ на 5 млрд. грн. для кредитования Аграрного фонда

Кабинет министров Украины выпустит облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 5 млрд. грн. для кредитования Аграрного фонда. Об этом говорится в постановлении Кабмина №43 от 19 января 2011 г., размещенном на сайте правительства.

«Осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа со сроком погашения до 5 лет в объеме 5 млрд. грн. с соответствующей коррекцией предельного объема государственного долга», - говорится в постановлении.

В постановлении указывается, что Минфин выступит эмитентом ОВГЗ и обеспечит их размещение на первичном рынке.

Привлеченные в ходе размещения ценные средства будут направлены Министерству аграрной политики и продовольствия как главному распорядителю бюджетных средств для Аграрного фонда на условиях возвращения до конца 2011 г. с соответствующим увеличением показателей финансирования и кредитования государственного бюджета.