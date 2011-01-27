Украинские фондовые рынки вчера следовали негативному тренду - эксперты

Украинские фондовые рынки в среду, 26 января, следовали негативному тренду.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что индекс Украинской биржи снизился к окончанию вчерашней торговой сессии и завершил день в минусе. Биржевая активность осталась на высоком уровне. Лидерами дня стали «Укртелеком» (+3,24%) и «Укрнафта» » (+0,41%). Коксохимическим предприятиям также удалось закончить торги на позитивной территории. Ясиновский КХЗ прибавил 0,12%, Авдеевский КХЗ - 0,02%. Среди компаний металлургического сектора больше всего снизились котировки у Алчевского меткомбината (-1,93%), тогда как потери «Азовстали» (-0,99%) и Енакиевского метзавода (-0,85%) оказались менее значительными.

По информации аналитиков, существенное снижение стоимости акций продемонстрировали представители банковского сектора. Так, «Райффайзен банк Аваль» потерял 1,64%, «Укрсоцбанк» - 1,11%). Бумаги генкомпаний и «Мотор Сичи» также не смогли преодолеть негативную динамику. «Захидэнерго» упала на 1,3%, «Центрэнерго» - на 0,44%, «Мотор Сич» - на 0,49%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 26 января, снизился на 0,02% – до 1 061,58 пункта. Общий объем торгов составил 402 млн. 514 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи упал на 0,07% – до 2658,58 пункта. Общий объем торгов составил 283 млн. 629 тыс. грн., из них на срочном рынке – 44 млн. 504 тыс. грн.