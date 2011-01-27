Акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas в среду подорожали - эксперты

Акции Cadogan Petroleum и JKX Oil & Gas в среду, 26 января, подорожали на Лондонской фондовой бирже.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, Cadogan Petroleum вырос на 1,22%, JKX Oil & Gas – на 0,17%. Впечатляющий результат показал «Мироновский хлебопродукт», который прибавил 2,13%. В то же время, компания Ferrexpo (-0,05%) не смогла выбраться из красной зоны.

Как отмечают аналитики, на Варшавской фондовой биржи в центре внимания инвесторов в среду оказались акции «Агротона» (+2,46%). При этом котировки «Кернела» (-0,31%) незначительно просели. В свою очередь, бумаги «Астарты» (-1,05%) завершила торги существенным снижением стоимости.