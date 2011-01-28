Некоторые генкомпании по итогам 2010 года покажут убыток - эксперт

Некоторые украинские генерирующие компании сохранят негативную динамику и по итогам 2010 года покажут убыток.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН начальник аналитического отдела инвестиционной компании Phoenix Capital Сергей ПЕТРЕНКО.

Он подчеркнул, что в 2010 году украинские генерирующие компании работали в сложных условиях. Несмотря на то, что второй квартал большинство генкомпаний закончили с прибылью, благодаря высоким регулированным тарифам, в третьем квартале показатели существенно ухудшились на фоне понижения тарифов и роста стоимости топлива. «Результаты четвертого квартала окажутся еще хуже, а годовые показатели будут близки к уровню безубыточности, по причине снижения отпускных тарифов на электроэнергию и повышения цены на уголь», - полагает аналитик.

По словам С.ПЕТРЕНКО, в четвертом квартале падение тарифов на электричество, производимое генкомпаниями, составило 7,3% (квартал к кварталу). В итоге цена опустилась ниже 447 грн/Мвт.ч. на фоне относительно обоснованных уровней во втором и третьем квартале 2010 года. Как считает аналитик, снижение регулируемых тарифов станет основной причиной плохих финансовых результатов в четвертом квартале прошедшего года. «Кроме того, практика постоянного пересмотра регулируемых тарифов, направленная на данный момент в сторону понижения, вызывает справедливую обеспокоенность относительно возможности прогнозировать результаты деятельности генкомпаний», - считает он.

Как отметил С.ПЕТРЕНКО, «хотя вышеперечисленные проблемы имеют краткосрочную природу, акции украинских генкомпаний могут оказаться под давлением со стороны продавцов. Следовательно, инвесторам с краткосрочным инвестиционным горизонтом мы рекомендуем снизить позицию по компаниям до оглашения последними годовых финансовых результатов. В то же время, в долгосрочном периоде стоимость компаний сохраняет потенциал роста. Правительство вынуждено реформировать генерацию, так как устаревшие активы генкомпаний требуют значительных вложений. И здесь нет иного выбора, как сделать сектор привлекательным для частных инвестиций и обеспечить бесперебойные поставки электричества».