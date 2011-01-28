Поступления от реализации госимущества в Польше достигли рекордных 7,7 млрд. долларов

В Польше в 2010 году поступления от реализации госимущества достигли рекордных за последнее десятилетие 22 млрд. злотых или 7,7 млрд. долл. США (1 долл. -2,8508 злотых).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Министерстве государственного имущества Польши (MSP), в то же время, за прошлый год было подписано договоров на продажу имущества почти на 30 млрд. злотых. План поступлений средств от приватизации был выполнены на 90%, а с учетом подписанных и парафированных договоров – на 120%.

В министерстве также сообщили, что в прошлом году Польша провела первичное размещение акций государственной Варшавской фондовой биржи (GPW), второй в Польше энергетической групы Tauron и крупнейшей страховой компании в регионе PZU. «Эти дебюты в целом принесли министерству 6,7 млрд. злотых”, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, государство продало принадлежащие ей акции в 27 публичных компаниях, крупнейшими из которых стали продажи 10% самого крупного производителя элктроэнергии в Польше PGE S.A. и 10% пакет одного из крупнейших добытчиком меди в мире – холдинга KGHM S.A. От реализации указанных пакетов министерство выручило 4 и 2 млрд. злотых, соответственно.

Как сообщал УНИАН, за 2009 году в Польше поступления от реализации госимущества составляли около 7 млрд. злотых, за 2008 год - 2,4 млрд. злотых.