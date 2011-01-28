Эксперт: индекс Украинской биржи все же смог завершить торговую сессию ростом

Индекс Украинской биржи в четверг, 27 января, открылся резким снижением котировок, но смог завершить торговую сессию незначительным ростом.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, лидером как по росту цены акции, так и по объему торгов стал Алчевский металлургический комбинат, прибавивший в цене 4,8%. Из ликвидных бумаг заметный рост также наблюдался по «Укрсоцбанку» и «Райффайзен банку Аваль», акции которых подорожали на 1,6% каждая. Котировки акций Стахановского вагоностроительного завода выросли в цене на 2,2%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 27 января, снизился на 0,55% – до 1 055,77 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 559 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,14% – до 2662,35 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 201 млн. 885 тыс. грн., из них на срочном рынке – 42 млн. 303 тыс. грн.