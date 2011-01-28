Акции Алчевского меткомбината показали невероятный рост без видимых причин - эксперты

Основное внимание игроков Украинской биржи в четверг, 27 января, было приковано к Алчевскому металлургическому комбинату, акции которого продемонстрировали невероятный рост без каких-либо видимых причин.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, «это может говорить о преднамеренном, спекулятивном раскачивании акций с целью продать большие объемы по максимальной цене». В остальном рынок в четверг выглядел разнонаправленно, торги проходили с умеренной волатильностью.

Аналитики отмечают, что среди предприятий индексной корзины Украинской биржи в четверг наибольшее падение было зафиксировано по акциям «Захидэнерго» (-1,67%), «Укртелекома» (-1,16%) и «Стирола» (-0,88%). Положительная динамика была заметна по Стахановскому вагоностроительному заводу (+2,17%), «Райффайзен банку Аваль» (+1,62%) и «Укрсоцбанку» (+1,61%).

Аналитики напоминают, что в четверг украинские фондовые рынки закрылись со смешанной динамикой. Лидерами роста на Украинской бирже по объему выступили Алчевский меткомбинат (38,2 млн. грн.) и «Центрэнерго» (18,6 млн. грн.).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 27 января, снизился на 0,55% – до 1 055,77 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 559 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,14% – до 2662,35 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 201 млн. 885 тыс. грн., из них на срочном рынке – 42 млн. 303 тыс. грн.