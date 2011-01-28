Эксперты: макростатистика из США в четверг была преимущественно негативной

Макроэкономическая статистика из США в четверг, 27 января, была преимущественно негативной.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной группы «Сократ», переданном агентству УНИАН.

По словам аналитиков, намного хуже прогнозов вышли данные о заказах на товары длительного пользования в США. Кроме того, увеличилось количество первичных обращений за пособиями по безработице.

Несмотря на это, отмечают аналитики, западные рынки на конец украинской торговой сессии тестировали новые максимумы. Настроение инвесторов улучшилось после выхода данных по рынку недвижимости: индекс незавершенных сделок по продаже домов вдвое превзошел ожидания аналитиков.

По информации аналитиков, сегодня будет опубликован блок важной статистики по Японии. Это данные об уровне безработицы, базовый индекс потребительских цен, данные по розничным продажам и расходам домохозяйств. В США сегодня выйдут данные о ВВП за четвертый квартал 2010 года, индекс доверия потребителей и данные по стоимости рабочей силы.