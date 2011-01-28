Украинские фондовые рынки большую часть четверга торговались в минусе - эксперты

Украинские фондовые рынки большую часть сессии в четверг, 27 января торговались в минусе.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Тем не менее, отмечают аналитики, индекс Украинской биржи повысился к концу дня, завершив его на позитивной территории. Биржевая активность при этом ослабилась. В центре внимания инвесторов оказались акции Алчевcкого метзавода, стоимость которых взлетела на 4,77%.

По информации аналитиков, существенно подорожали в четверг бумаги банковского сектора. «Укрсоцбанк» прибавил 1,61%, «Райффайзен банк Аваль» - 1,62%. Также удалось подрасти котировкам «Центрэнерго» (+0,3%) и «Укрнафты» (U +0,24%).

По словам аналитиков, торги по бумагам коксохимических предприятий в четверг завершились возле нулевой отметки. Так, Авдеевский КХЗ вырос на 0,07, Ясиновский КХЗ упал на 0,12%. Больше всего снизились котировки «Захидэнерго» (-1,67%) и «Укртелекома» (UTLM -1,16%).

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 27 января, снизился на 0,55% – до 1 055,77 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 559 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,14% – до 2662,35 пункта. Общий объем торгов на бирже составил 201 млн. 885 тыс. грн., из них на срочном рынке – 42 млн. 303 тыс. грн.