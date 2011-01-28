Акции Cadogan Petroleum в четверг выросли на 12,05% - эксперты

Акции Cadogan Petroleum на Лондонской фондовой бирже в четверг продемонстрировали впечатляющий подъем на 12,05%.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

В то же время, отмечают аналитики, цена бумаг JKX Oil & Gas (-0,07%) на Лондонской фондовой бирже почти не изменилась. Существенно подорожали акции Ferrexpo (+1,17%) и «Мироновского хлебопродукта» (+1,3%).

По информации аналитиков, на Варшавской фондовой бирже в четверг «Астарта» (+4,16%) показала впечатляющий рост. Вслед за ней последовал «Кернел» (+ 1,67%), При этом по акциям «Агротона» (-1,94%) наблюдалась коррекция.