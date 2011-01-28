На поведение игроков мировых рынков акций повлияли противоречивые новости из США - эксперт

На поведение игроков мировых рынков акций в четверг, 27 января, влияли противоречивые макроэкономические новости из США.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

В частности, по его словам, декабрьский рост продаж недостроенных домов, рассчитываемый Национальной ассоциацией риэлторов, превысил рыночные ожидания на 1 процентный пункт (2% против ожидавшегося 1%). В то же время, количество поданных за неделю заявок на пособие по безработице разочаровало инвесторов и составило 454 тыс. по сравнению с прогнозом в 409 тыс.

Как отметил А.КОМАРОВСКИЙ, акции Microsoft выросли на 0,3% после оглашения компанией прибыли за четвертый квартал 2010 года на уровне 74 центов на акцию, что оказалось выше ожиданий на 9%. Procter & Gamble потерял 2,9%, поскольку инвесторы негативно восприняли снижение прибыли во втором квартале 2011 года (финансовый год не совпадает с календарным) на 28%. Прибыль Caterpillar за четвертый квартал 2010 года превысила прогнозы на 16%, что послужило причиной роста акций компании на 0,9%.

По информации аналитика, в четверг мировые фондовые рынки незначительно выросли. Европейский индекс широкого рынка DJ Stoxx 600, а также американский индекс S&P 500 прибавили 0,2%, DJIA вырос на 0,04%. Японский индекс NIKKEI снизился на 1,1% на новости о понижении кредитного рейтинга страны агентством Standard & Poors с АА до АА-. В Европе дорожали акции банков и горнодобывающих компаний.

Как сообщил аналитик, публикуются данные о росте ВВП США в четвертом квартале 2010 года, который по консенсус-прогнозу должен составить 3,5%. Также Университет Мичигана обнародует значение Индекса потребительских настроений за январь 2011 года - рынок ожидает 73,1 пункта. Кроме этого выйдет отчет о финансовом результате компании Ford за четвертый квартал 2010 года, прибыль на акцию которой ожидается на уровне 0,48 доллара, и нефтяной корпорации Chevron (ожидаемая прибыль за четвертый квартал - 2,39 доллара на акцию).

По мнению А.КОМАРОВСКОГО, внешний фон на открытии украинского рынка сегодня сложился умеренно-негативный, и высока вероятность коррекции индексов вниз.