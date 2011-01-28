На сегодняшних торгах наблюдалось снижение котировок украинских еврооблигаций - эксперт

В течение сегодняшней торговой сессии наблюдалось снижение котировок по бумагам суверенного сектора, чему способствовал негативный внешний фон на мировых рынках.

Об этом сообщила УНИАН специалист отдела международных продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital Светлана РУСАКОВА.

По ее информации, Украина-20 снизилась до уровня 102,25/102,75 (7,42%-7,35%), бумаги "Нафтогаза Украины" упали до отметки 108,5/109,0 (6,83%-6,68%). В то же время корпоративный сектор отреагировал сдержанно и бумаги продолжили котироваться практически без изменений в течение торговой сессии: "Метинвест" котировался на уровне 107,0/107,5 (8,28%-8,14%), ДТЭК - на уровне 103,75/104,25 (8,42%-8,28%).