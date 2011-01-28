Подъем украинского фондового рынка в 2010 г. сопровождался высокой волатильностью - эксперт

Значительный подъем украинского фондового рынка в 2010 году сопровождался высокой волатильностью.

Об этом сказал корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

В частности, привел пример аналитик, в конце апреля 2010 года доходность акций индексной корзины составляла более 150% годовых.

А.ЛОЗОВОЙ также отметил, что рост капитализации отечественного фондового рынка в прошлом году сопровождался развитием его инфраструктуры. Так, в 2010 году участники рынка начали активную торговлю деривативом на индекс, значительно увеличились объемы рынка заявок. В прошлом году значительно вырос розничный сегмент рынка, а именно интернет трейдинг. Увеличение доли физических лиц, торгующих на фондовом рынке, должно обеспечить дополнительную ликвидность, а также снизить волатильность, считает аналитик.

По словам А.ЛОЗОВОГО, возобновление украинского фондового рынка в прошлом году было более существенным по сравнению с другими странами с развивающейся экономикой. Так, например, индекс Украинской биржи прибавил за год около 68%, в то время как MSCI EM индекс, который показывает рост фондовых рынков развивающихся стран, вырос на 16,5%. Рост на рынках развитых стран был более умеренный и составил 11% по американскому DJIA и 9% по английскому FTSE.