Фондовый рынок Украины с начала 2011 года показал cтремительный рост – эксперт

Фондовый рынок Украины с начала 2011 года показал cтремительный рост.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

В частности, по словам аналитика, рост индекса Украинской биржи с начала года составил порядка 8,5%.

По мнению А.ЛОЗОВОГО, рост индекса Украинской биржи в 2010 году и в начале 2011 года во многом объясняется ростом стоимости нескольких наиболее ликвидных бумаг. Так, на результат 2010 года значительно повлиял рост цены на акции «Укрнафты». В целом инвесторы настроены более позитивно в отношении перспектив развития фондового рынка и экономики Украины в 2011 году. Хорошие показатели роста ВВП в 2010 году и оптимистичные прогнозы по росту мировой экономики дают основания полагать, что в текущем году украинская экономика продемонстрирует хорошие темпы восстановления и в 2013 году выйдет на докризисный уровень.

Как прогнозирует аналитик, учитывая уверенный рост экономики, проблемы с суверенными долгами в Европе в этом году будут оказывать значительно меньшее влияние на Украину. В целом правительство Украины продемонстрировало намерение снизить дефицит бюджета до уровня, который значительно ниже, чем у периферийных стран Европейского монетарного союза. Несмотря на все еще значительную зависимость от внешних источников финансирования, баланс платежей правительства на данный момент более сбалансированный, нежели в прошлом году.