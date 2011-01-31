Государственная доля в экономике Украины остается слишком высокой – Тигипко

Государственная доля в экономике Украины остается слишком высокой, а это ослабляет страну.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина», так вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО прокомментировал информацию о рекордных поступлениях от продажи госимущества в Польше.

«Причина, по которой реформы не доходят до таких стратегических секторов экономики, как энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство, – отсутствие в них частного капитала и предпринимательской инициативы», – отметил он.

«Проводя приватизацию, мы должны осознавать, что ее главная задача все же не наполнение бюджета, а поиск эффективного собственника. А потому процесс приватизации должен быть максимально прозрачным», – добавил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Польша в 2010 году получила от приватизации 7,7 млрд. долл. – рекордную сумму за последнее десятилетие.