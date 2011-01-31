Эксперт: на Украинской бирже распространилось предчувствие коррекции

Среди участников торгов на Украинской бирже в пятницу распространилось предчувствие коррекции, при отсутствии факторов дальнейшего роста.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По его словам, на этом фоне индекс Украинской биржи в пятницу, 28 января, открылся резким снижением котировок. Лидером снижения стали акции недавнего фаворита рынка Алчевского металлургического комбината, потерявшие в цене 3%. Заметно просели акции украинских банков. Бумаги «Укрсоцбанка» и «Райффайзен банка Аваль» потеряли по 2,5% каждая. При этом цена акций «Укрнафты» выросла на 0,9%.

Как отметил аналитик, общий объем торгов на Украинской бирже в пятницу был небольшим. В целом по итогам прошедшей недели индекс Украинской биржи снизился на 0,1%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 января, вырос на 0,18% – до 1 057,64 пункта. Общий объем торгов составил 67 млн. 417 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,72% – до 2643,13 пункта. Общий объем торгов составил 125 млн. 708 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 775 тыс. грн.