Telenor оспаривает решение Набсовета компании Vimpelcom в арбитражном суде

Компания Altimo (телекоммуникационное подразделение Альфа Групп, Россия) получила извещение от Telenor о том, что начались арбитражные слушания (не сообщается в каком суде –УНИАН) против VimpelCom Ltd. («ВымпелКома») и Altimo.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Altimo.

Компания Telenor выступает против принятого в январе 2011 года решения Наблюдательного Совета о новых условиях объединения «ВымпелКома» и WIND TELECOM S p. A. (“Wind Telecom”, ранее Weather Investments S.p.A.), мотивируя свое несогласие с новыми условиями сделки тем, что она имеет преимущественное право по условиям Соглашения акционеров в отношении выпуска новых акций в пользу акционеров WIND TELECOM.

В Altimo выразили сожаление по поводу таких действий, указав, что Telenor этим иском отвлекает акционеров от коммерческой выгодности сделки, и ее стратегической обоснованности.

Как сообщалось, 17 января 2011 года Набсовет VimpelCom дал свое финальное одобрение предложенного объединения «ВымпелКома» и WIND TELECOM S p. A. (“Wind Telecom”, ранее Weather Investments S.p.A.). За новые условия (сделку) проголосовали 6 из 9 директоров, включая всех трех независимых директоров и трех директоров, номинированных Altimo, при этом три директора, номинированных Telenor, проголосовали против.

По завершении сделки "ВымпелКом" будет владеть через WIND TELECOM 51,7% компании Orascom Telecom Holding S.A.E. («Orascom Telecom») и 100% WIND Telecomunicazioni S.p.A. («Wind Italy»).

По пересмотренным условиям сделки, акционеры WIND TELECOM передадут "ВымпелКому" свои акции WIND TELECOM в обмен на пакет, состоящий из 325 639 827 вновь выпущенных обыкновенных акций "ВымпелКома", 305 000 000 новых выпущенных конвертируемых привилегированных акций "ВымпелКома" и денежных средств в размере 1,495 миллиарда долларов США. Вновь выпущенные конвертируемые привилегированные акции будут иметь те же права, что и действующие привилегированные акции. В дополнение, сразу или вскоре по завершении сделки, некоторые активы будут выделены из WIND TELECOM и переданы Weather Investments II S.a.r.l., 72,65% акционеру WIND TELECOM.

Обыкновенные и привилегированные акции "ВымпелКома", выпущенные для акционеров WIND TELECOM по завершении сделки, будут совместно представлять 20% экономического участия и 30,6% голосующих акций расширенной группы компаний "ВымпелКом". После выпуска новых обыкновенных и привилегированных акций "ВымпелКома" Telenor ASA через свои дочерние компании Telenor Mobile Communications AS и Telenor East Invest AS («Telenor») и Altimo Holdings & Investments Limited через свою дочернюю компанию Altimo Cooperatief U.A. («Altimo») будут владеть, соответственно, 31,7% и 31,4% экономического участия и 25,0% и 31,0% голосующих акций компании (сегодня доля Altimo в компании "ВымпелКом Лтд." составляет 44,65% голосующих акций, Telenor – 36,03%). У миноритарных акционеров доля экономического участия в "ВымпелКом" будет составлять 17,0%, а доля голосующих акций - 13.4% (сегодня 19,32%).

Справка УНИАН. Altimo специализируется на инвестициях в сфере телекоммуникаций в России, СНГ и Азии. Компании, в частности, принадлежит 44,7% голосующий акций VimpelCom Ltd., одной из двух крупнейших российских компаний мобильной связи; 25,1% акций «МегаФона», третьего крупнейшего GSM-провайдера в России; и 13,2% акций Turkcell, крупнейшего оператора мобильной связи в Турции.

В группу "ВымпелКом Лтд." входят компании, осуществляющие операции в России, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Грузии, Армении, Кыргызстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек.

По состоянию на 30 сентября 2010 года, группа "ВымпелКом Лтд." обслуживала 92 миллиона абонентов мобильной связи и имела 2,8 млрд. долл. чистой операционной выручки. Компании группы "ВымпелКом Лтд." предоставляют услуги под брендами "Билайн" и "Киевстар".

“Wind Telecom S.p.A”, прежнее название «Weather Investments S.p.A.», является ведущей международной телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги мобильной и фиксированной связи, широкополосного доступа в Интернет, а также международные услуги связи 123 миллионам абонентов, проживающих в Алжире, Бангладеш, Египте, Греции, Италии, Пакистане и Северной Корее. «Orascom Telecom Holding», дочерняя компания Wind Telecom, владеет косвенной долей участия в «Globalive Wireless», операторе беспроводных услуг в Канаде. Компания «Wind Telecom» осуществляет деятельность через свои дочерние общества – «Orascom Telecom Holding S.A.E.», «WIND Telecomunicazioni S.p.A.» и «Wind Hellas Telecommunications S.A.» Компанией Wind Telecom владеет «Weather Investments II S.a.r.l.» с долей участия 72,65% (сама компания принадлежит семье Савирис), а оставшимися акциями владеет ряд финансовых инвесторов.