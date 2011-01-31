Доля «Бауман Трейд» в капитале «VAB Банка» уменьшилась до 8,9997%

В результате регистрации дополнительной эмиссии акций «VAB Банка» доля ООО «Бауман Трейд» в капитале финучреждения уменьшилась до 8,9997% (97 714 772 акций).

Об этом сообщается в официальном интернет-издании Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, доля TBIF Financial Services B.V в капитале банка увеличилась до 83,9167% (на 478 238 515 акций – до 911 130 580 акций).

Также сообщается, что пакет акций физлица-акционера банка после регистрации допэмиссии акций не изменился (68 224 297 акций), при этом доля в капитале финучреждения уменьшилась до 6,2836%.

Как сообщал УНИАН, Kardan N.V., которая является дочерней компанией TBIF Financial Services BV, объявила о продаже своей доли в украинском «VAB Банке» группе иностранных инвесторов. Речь идет о продаже 84% акций банка. Сумма сделки – 53 млн. евро.

Оформлением сделки занимается российский инвестиционный банк «Тройка Диалог», который представляет группу международных инвесторов.

Справка УНИАН. «VAB Банк» на финансовом рынке Украины работает с 1992 года. С октября 2006 года входит в универсальную финансовую группу VAB Group.

На 1 января 2011 года активы банка составили 6,662 млрд. грн., обязательства – 6,382 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,473 млрд. грн., собственный капитал – 279,776 млн. грн., уставный капитал – 698,619 млн. грн.

«VAB Банк» в 2010 году увеличил чистый убыток в 2 раза – до 621,3 млн. грн.

Крупнейшими акционерами банка на 1 января 2011 года являлись: TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) (прямое участие – 71,2586%), ООО «Бауман-Трейд» (Киев) (прямое участие – 16,0849%), Сергей МАКСИМОВ (прямое участие – 11,2304%, опосредованное – 16,2573%) и Людмила МАКСИМОВА (прямое участие – 0,0421%, опосредованное – 11,2304%).