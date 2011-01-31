Эксперты: торги на украинских фондовых рынках в пятницу прошли в красной зоне

Торги на украинских фондовых рынках в пятницу, 28 января, прошли в красной зоне.

Об этом сказано в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, несмотря на то, что индексу ПФТС в пятницу все же удалось закрыться на позитивной территории, индекс Украинской биржи снизился на фоне низкого объема торгов. Больше всего просели котировки представителей банковского сектора. Практически на одинаковую величину подешевели акции «Райффайзен банка Аваль» (-2,47%) и «Укрсоцбанка» (-2,46%).

По информации аналитиков, существенное снижение стоимости в пятницу продемонстрировали также бумаги горно-металлургических компаний. Aлчевский меткомбинат упал на 3%, Ясиновский КХЗ – на 1,73%), Eнакиевский метзавод – на 1,57%, «Азовсталь» - на 1,52%, Aвдеевский КХЗ – на 0,51%. Среди голубых фишек, лишь «Захидэнерго» (+1,1%) и «Укрнафта» (+0,9%) сумели завершить торги на позитивной территории.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 28 января, вырос на 0,18% – до 1 057,64 пункта. Общий объем торгов составил 67 млн. 417 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 0,72% – до 2643,13 пункта. Общий объем торгов составил 125 млн. 708 тыс. грн., из них на срочном рынке – 41 млн. 775 тыс. грн.