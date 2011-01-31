Эксперт: 2010 год был тяжелым и волатильным, но это был год роста

Настроения торговцев украинскими акциями в 2010 году определялись в большей степени внешними факторами, среди которых проблемы с долгами периферийных стран еврозоны, состояние экономики США и Китая, а также ситуация в корпоративном секторе, который начал показывать признаки восстановления.

Такую точку зрения высказал корреспонденту УНИАН управляющий директор по международным продажам и новым рынкам инвестиционной группы «Сократ» Константин ЛЕСНИЧИЙ.

По его мнению, «несмотря на то, что 2010 год был тяжелым и волатильным, на рынке присутствовали позитивные моменты». После того как инвесторам-резидентам стал доступен интернет-трейдинг, значительно выросла ликвидность. С другой стороны частные инвесторы спекулятивно разгоняли цены низколиквидных бумаг, что приводило к ажиотажному росту и такому же стремительному падению котировок без существенных объемов.

Тем не менее, подчеркнул К.ЛЕСНИЧИЙ, это был год роста. Майский обвал рынков, когда индекс UX потерял порядка 45% капитализации из-за долговых проблем Греции, не смог изменить общую тенденцию. Компании постепенно восстанавливались, долговое финансирование стало доступнее и дешевле, а инвесторы перестали надеяться на покупки дистрессовых активов по бросовым ценам. По итогам 2010 года капитализация украинских эмитентов выросла почти на 78%. Основными драйверами роста оставались истории по возможной выплате дивидендов, приватизация ряда государственных предприятий, а также фундаментальные показатели компаний корпоративного сектора.

По словам эксперта, «в фокусе остались голубые фишки, такие как «Укрнафта», «Укртелеком», «Мотор Сич», сектор ГМК и вагоностроители». Достаточно хорошо показали себя акции «Запорожстали», котировки которых выросли на фоне сделки по продаже крупного пакета акций новому инвестору. Бумаги второго эшелона двигались вслед рынку, кроме определенных историй, таких как ситуация с Сумским НПО им. Фрунзе и Мариупольским заводом тяжелого машиностроения. Акции Мариупольского тяжмаша потеряли около 50% после сообщения о передаче имущественного комплекса в аренду «Азовобщемашу». Еще одним знаковым для инвесторов событием был вывод активов НПО им. Фрунзе на дочернюю оффшорную структуру, что привело к снижению капитализации эмитента более чем на 70% по итогам года.

Как отметил К.ЛЕСНИЧИЙ, компании агросектора в 2010 году все так же оставались фаворитами среди украинских эмитентов, торгуемых за пределами Украины. Кроме того, считает эксперт, «заметной позитивной тенденцией является приход на украинский рынок российских инвесткомпаний и начавшаяся экспансия российского капитала».