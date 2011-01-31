Акции украинских агрокомпаний на Варшавской фондовой бирже снизились - эксперты

Украинские компании украинского агропромышленного комплекса на Варшавской фондовой бирже в пятницу, 28 января, показали негативную динамику.

Об этом сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Аналитики отмечают, что больше всего в пятницу снизилась цена бумаг «Агротона» (-2,21%). Котировки «Астарты» (-1,38%) и «Кернела» (-0.19%) просели на меньшую величину.

По информации аналитиков, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой бирже в пятницу продемонстрировали существенное повышение стоимости. Бумаги Ferrexpo прибавили 2,94%, а котировки «Мироновского хлебопродукта» (-0,26%) незначительно просели. Кроме того, котировки компании JKX Oil & Gas (+0,04%) едва пересекли нулевую отметку, тогда как цена бумаг Cadogan Petroleum не изменилась.