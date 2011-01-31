Эксперт: рост украинского фондового рынка в 2011 году составит 30-50%

Рост украинского фондового рынка по итогам 2011 года составит 30-50%.

Такой прогноз озвучил в комментарии корреспонденту УНИАН управляющий директор по международным продажам и новым рынкам инвестиционной группы «Сократ» Константин ЛЕСНИЧИЙ.

По мнению эксперта, агрокомпании, ГМК и банки будут выглядеть привлекательнее рынка. Многое будет зависеть от стабильности гривни и действий правительства по привлечению западных инвестиций. Полноценный запуск площадки ММВБ-ПФТС может значительно увеличить торговую активность.

Как считает К.ЛЕСНИЧИЙ, «определить сейчас четкое направление настроений инвесторов невозможно, так как западные биржи лихорадит при первом же упоминании о снижении рейтинга той или иной страны, а индексы непрерывно растут на протяжении нескольких месяцев подряд».

Тем не менее, подчеркнул эксперт, активность на биржах возрастает. На локальный рынок понемногу возвращаются западные инвесторы. К сожалению, Украина не находится в авангарде наиболее привлекательных для инвестирования рынков, таких как страны БРИК. «Однако украинские эмитенты продолжают торговаться с дисконтом порядка 30-50% к своим западным конкурентам, и мы ожидаем постепенного притока капитала. Скорее всего, мы увидим коррекцию рынка на 15-20% в феврале-марте, после чего вероятен боковой трэнд до лета», - прогнозирует К.ЛЕСНИЧИЙ.