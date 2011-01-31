Индекс Украинской биржи так и не смог закрыться ростом - эксперт

Индекс Украинской биржи в последний день января так и не смог закрыться ростом.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик компании Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСКИЙ.

По словам аналитика, индекс Украинской биржи в понедельник, 31 января, открылся резким снижением котировок на фоне негативных новостей с мировых рынков. С 11 часов рынок развернулся и сохранял восходящий тренд в течение торговой сессии, однако так и не смог закрыться ростом.

Аналитик отметил, что лидерами падения стали акции Северного ГОКа, потерявшие в цене 2,8%, а также «Азовстали» и Енакиевского металлургического завода, подешевевшие на 2,4%. Единственными ликвидными украинскими эмитентами, акции которых выросли в цене, стали «Укрнафта» и «Стирол», подорожавшие на 0,9% и 0,1% соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 31 января, снизился на 0,59% – до 1 051,37 пункта. Общий объем торгов составил 113 млн. 942 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам торгов снизился на 0,34% – до 2632,73 пункта. Общий объем торгов составил 287 млн. грн., из них на срочном рынке – 63 млн. 365 тыс. грн.